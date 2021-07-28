Румынки Боднар и Радиш стали олимпийскими чемпионками по академической гребле

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Представительницы Румынии Николета-Анкуца Боднар и Симона Радиш завоевали золотую медаль Игр в Токио в соревнованиях двоек парных по академической гребле, установив новый олимпийский рекорд.

Победительницы преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 41,03 секунды. Второе место заняли новозеландки Брук Донохью и Ханна Осборн (+3,79), третьими к финишу пришли представительницы Нидерландов Рос Де Йонг и Лиза Схенард (+4,70). Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина не вышли в главный финал, по итогам соревнований они заняли 12-е место.

В аналогичной дисциплине у мужчин победу с олимпийским рекордом одержали французы Уго Бушерон и Матьё Андродиас, показавшие результат 6 минут 00,33 секунды. Вторыми стали представители Нидерландов Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк (+0,20), третьими - китайцы Лю Чжиюй и Чжан Лян (+3,30). Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин не квалифицировались в главный финал и стали в этой дисциплине седьмыми.

В медальном зачете Олимпиады на первом месте располагается команда Японии (10 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград). Второе место занимают американцы (9-8-8), третьими идут китайцы (9-5-8). Сборная России занимает четвертое место (7-7-4).

Соревнования по академической гребле на Олимпиаде завершатся 30 июля.