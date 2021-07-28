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XXXII летние Олимпийские игры
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Румынки Боднар и Радиш стали олимпийскими чемпионками по академической гребле

Второе место заняли новозеландки Брук Донохью и Ханна Осборн, третьими к финишу пришли представительницы Нидерландов Рос Де Йонг и Лиза Схенард
Николета-Анкуца Боднар и Симона Радиш EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Николета-Анкуца Боднар и Симона Радиш
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Представительницы Румынии Николета-Анкуца Боднар и Симона Радиш завоевали золотую медаль Игр в Токио в соревнованиях двоек парных по академической гребле, установив новый олимпийский рекорд.

Победительницы преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 41,03 секунды. Второе место заняли новозеландки Брук Донохью и Ханна Осборн (+3,79), третьими к финишу пришли представительницы Нидерландов Рос Де Йонг и Лиза Схенард (+4,70). Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина не вышли в главный финал, по итогам соревнований они заняли 12-е место.

В аналогичной дисциплине у мужчин победу с олимпийским рекордом одержали французы Уго Бушерон и Матьё Андродиас, показавшие результат 6 минут 00,33 секунды. Вторыми стали представители Нидерландов Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк (+0,20), третьими - китайцы Лю Чжиюй и Чжан Лян (+3,30). Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин не квалифицировались в главный финал и стали в этой дисциплине седьмыми.

В медальном зачете Олимпиады на первом месте располагается команда Японии (10 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград). Второе место занимают американцы (9-8-8), третьими идут китайцы (9-5-8). Сборная России занимает четвертое место (7-7-4).

Соревнования по академической гребле на Олимпиаде завершатся 30 июля.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония103518
2США98825
3Китай95822
4Россия77418
5Великобритания45413
6Австралия41510
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Канада2338
10Германия2035
11Косово2002
12Италия15612
13Тайвань1236
14Бразилия1225
14Швейцария1225
16Словения1113
16Сербия1112
18Тунис1102
18Венгрия1102
18Румыния1102
21Хорватия1012
21Австрия1012
21Эстония1012
24Иран1001
24Таиланд1001
24Эквадор1001
24Гонконг1001
24Филиппины1001
24Узбекистан1001
24Норвегия1001
24Бермудские острова1001
32Нидерланды0516
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0122
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
48Казахстан0033
48Украина0033
50Турция0022
50Египет0022
50Мексика0022
53Израиль0011
53Ирландия0011
53Кувейт0011
53Кот-д'Ивуар0011
53Куба0011

 

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