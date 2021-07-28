Румынки Боднар и Радиш стали олимпийскими чемпионками по академической гребле

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Представительницы Румынии Николета-Анкуца Боднар и Симона Радиш завоевали золотую медаль Игр в Токио в соревнованиях двоек парных по академической гребле, установив новый олимпийский рекорд.
Победительницы преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 41,03 секунды. Второе место заняли новозеландки Брук Донохью и Ханна Осборн (+3,79), третьими к финишу пришли представительницы Нидерландов Рос Де Йонг и Лиза Схенард (+4,70). Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина не вышли в главный финал, по итогам соревнований они заняли 12-е место.
В аналогичной дисциплине у мужчин победу с олимпийским рекордом одержали французы Уго Бушерон и Матьё Андродиас, показавшие результат 6 минут 00,33 секунды. Вторыми стали представители Нидерландов Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк (+0,20), третьими - китайцы Лю Чжиюй и Чжан Лян (+3,30). Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин не квалифицировались в главный финал и стали в этой дисциплине седьмыми.
В медальном зачете Олимпиады на первом месте располагается команда Японии (10 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград). Второе место занимают американцы (9-8-8), третьими идут китайцы (9-5-8). Сборная России занимает четвертое место (7-7-4).
Соревнования по академической гребле на Олимпиаде завершатся 30 июля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|10
|3
|5
|18
|2
|США
|9
|8
|8
|25
|3
|Китай
|9
|5
|8
|22
|4
|Россия
|7
|7
|4
|18
|5
|Великобритания
|4
|5
|4
|13
|6
|Австралия
|4
|1
|5
|10
|7
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|8
|Франция
|3
|2
|3
|8
|9
|Канада
|2
|3
|3
|8
|10
|Германия
|2
|0
|3
|5
|11
|Косово
|2
|0
|0
|2
|12
|Италия
|1
|5
|6
|12
|13
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|14
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|14
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|16
|Словения
|1
|1
|1
|3
|16
|Сербия
|1
|1
|1
|2
|18
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|18
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|18
|Румыния
|1
|1
|0
|2
|21
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|21
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|21
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|24
|Иран
|1
|0
|0
|1
|24
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|24
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|24
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|24
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|24
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|24
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|24
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|32
|Нидерланды
|0
|5
|1
|6
|33
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|2
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|37
|Новая Зеландия
|0
|1
|1
|2
|41
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|41
|Индия
|0
|1
|0
|1
|41
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|41
|Дания
|0
|1
|0
|1
|41
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|41
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|48
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|48
|Украина
|0
|0
|3
|3
|50
|Турция
|0
|0
|2
|2
|50
|Египет
|0
|0
|2
|2
|50
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|53
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|53
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|53
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|53
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|53
|Куба
|0
|0
|1
|1