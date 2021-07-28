Австралийки стали олимпийскими чемпионками по академической гребле в четверках

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Команда Австралии завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио по академической гребле в четверках.
Победительницы преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 15,37 секунд. Второе место заняла команда Нидерландов (+0,34), третьими стали представительницы Ирландии (+5,09).
В аналогичной дисциплине у мужчин победу также одержала команда Австралии. Победители преодолели дистанцию за 5 минут 42,76 секунды и установили новый олимпийский рекорд. Второе место заняли представители Румынии (+0,37), бронзовые награды завоевали итальянцы (+0,84).
Сборная Австралии поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпиады, в активе команды шесть золотых, одна серебряная и шесть бронзовых наград. На первом месте располагается команда Японии (10-3-5). Второе место занимают американцы (9-8-8), третьими идут китайцы (9-5-8). Сборная России занимает четвертое место (7-7-4).
Соревнования по академической гребле на Олимпиаде завершатся 30 июля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|10
|3
|5
|18
|2
|США
|9
|8
|8
|25
|3
|Китай
|9
|5
|8
|22
|4
|Россия
|7
|7
|4
|18
|5
|Австралия
|6
|1
|6
|13
|6
|Великобритания
|4
|6
|4
|14
|7
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|8
|Франция
|3
|2
|3
|8
|9
|Канада
|2
|3
|4
|9
|10
|Германия
|2
|0
|3
|5
|11
|Косово
|2
|0
|0
|2
|12
|Италия
|1
|5
|7
|13
|13
|Нидерланды
|1
|5
|1
|7
|14
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|15
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|15
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|17
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|18
|Словения
|1
|1
|1
|3
|18
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|20
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|20
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|20
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|22
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|22
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|22
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|25
|Иран
|1
|0
|0
|1
|25
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|25
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|25
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|25
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|25
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|25
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|33
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|37
|Новая Зеландия
|0
|1
|1
|2
|41
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|41
|Индия
|0
|1
|0
|1
|41
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|41
|Дания
|0
|1
|0
|1
|41
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|41
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|48
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|48
|Украина
|0
|0
|3
|3
|50
|Турция
|0
|0
|2
|2
|50
|Египет
|0
|0
|2
|2
|50
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|53
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|53
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|53
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|53
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|53
|Куба
|0
|0
|1
|1