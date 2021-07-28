Австралийки стали олимпийскими чемпионками по академической гребле в четверках

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Команда Австралии завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио по академической гребле в четверках.

Румынки Боднар и Радиш стали олимпийскими чемпионками по академической гребле

На эту тему

Победительницы преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 15,37 секунд. Второе место заняла команда Нидерландов (+0,34), третьими стали представительницы Ирландии (+5,09).

В аналогичной дисциплине у мужчин победу также одержала команда Австралии. Победители преодолели дистанцию за 5 минут 42,76 секунды и установили новый олимпийский рекорд. Второе место заняли представители Румынии (+0,37), бронзовые награды завоевали итальянцы (+0,84).

Сборная Австралии поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпиады, в активе команды шесть золотых, одна серебряная и шесть бронзовых наград. На первом месте располагается команда Японии (10-3-5). Второе место занимают американцы (9-8-8), третьими идут китайцы (9-5-8). Сборная России занимает четвертое место (7-7-4).

Соревнования по академической гребле на Олимпиаде завершатся 30 июля.