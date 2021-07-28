Олимпийский чемпион Рылов выступит в эстафете 4 200 м на Играх в Токио

ТОКИО, 28 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион Евгений Рылов выступит в эстафете 4 по 200 м вольным стилем на Играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Андрей Шишин.

Ожидается, что в составе российской команды также выступят Мартин Малютин, Иван Гирев, Михаил Довгалюк. Финальный заплыв пройдет в среду и начнется в 6:26 мск.

Рылов во вторник стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м на спине, для российского плавания эта победа на Играх стала первой за 25 лет.

Эстафета 4 по 200 м вольным стилем носит неофициальное название "гордость нации". На чемпионате мира 2019 года российская команда заняла второе место, чемпионами стали австралийцы.