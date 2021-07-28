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XXXII летние Олимпийские игры
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Команда Нидерландов с рекордом мира выиграла золото Олимпиады по академической гребле

Второе место заняла команда Великобритании, третьими стали представители Австралии

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Команда Нидерландов с мировым рекордом завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио по академической гребле в парных четверках.

Победители преодолели дистанцию в 2 км за 5 минут 32,03 секунды. Второе место заняла команда Великобритании (+1,72), третьими стали представители Австралии (+1,94). Предыдущий рекорд принадлежал команде Украины, которая 30 августа 2014 года на чемпионате мира в Амстердаме показала результат 5.32,26.

Российские гребцы не принимали участия в финальном заплыве. В июле в допинг-пробах россиян Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен мельдоний, в связи с чем тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления экипаж мужской парной четверки, где должны были выступить Моргачев и Сорин.

В медальном зачете лидирует команда Японии, завоевавшая 10 золотых три серебряных и пять бронзовых медалей. Второй идет команда США (9-8-8), третьей - Китая (9-5-8). Российская команда располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония103518
2США98825
3Китай95822
4Россия77418
5Австралия61613
6Великобритания46414
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Канада2349
10Германия2035
11Косово2002
12Италия15713
13Нидерланды1517
14Тайвань1236
15Бразилия1225
15Швейцария1225
17Румыния1203
18Словения1113
18Сербия1113
20Тунис1102
20Венгрия1102
20Гонконг1102
22Хорватия1012
22Австрия1012
22Эстония1012
25Иран1001
25Таиланд1001
25Эквадор1001
25Филиппины1001
25Узбекистан1001
25Норвегия1001
25Бермудские острова1001
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
48Казахстан0033
48Украина0033
50Турция0022
50Египет0022
50Мексика0022
53Израиль0011
53Ирландия0011
53Кувейт0011
53Кот-д'Ивуар0011
53Куба0011

 

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