Команда Нидерландов с рекордом мира выиграла золото Олимпиады по академической гребле

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Команда Нидерландов с мировым рекордом завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио по академической гребле в парных четверках.

Победители преодолели дистанцию в 2 км за 5 минут 32,03 секунды. Второе место заняла команда Великобритании (+1,72), третьими стали представители Австралии (+1,94). Предыдущий рекорд принадлежал команде Украины, которая 30 августа 2014 года на чемпионате мира в Амстердаме показала результат 5.32,26.

Российские гребцы не принимали участия в финальном заплыве. В июле в допинг-пробах россиян Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен мельдоний, в связи с чем тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления экипаж мужской парной четверки, где должны были выступить Моргачев и Сорин.

В медальном зачете лидирует команда Японии, завоевавшая 10 золотых три серебряных и пять бронзовых медалей. Второй идет команда США (9-8-8), третьей - Китая (9-5-8). Российская команда располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.