Австралийка Титмус стала двукратной чемпионкой Олимпиады в Токио по плаванию

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Представительница Австралии Ариарне Титмус завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем.

Победительница показала результат 1 минута 53,50 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место заняла представительница Гонконга Шивон Бернадетт Хоуи, третьей стала канадка Пенни Олексяк. Ранее Титмус на Олимпиаде в Токио выиграла золото на дистанции 400 метров вольным стилем.