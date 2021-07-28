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XXXII летние Олимпийские игры

Милак стал первым на дистанции 200 м баттерфляем, побив олимпийский рекорд Фелпса

Второе место занял японец Томору Хонда, третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо
Криштоф Милак AP Photo/Martin Meissner
Описание
Криштоф Милак
© AP Photo/Martin Meissner

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Представитель Венгрии Криштоф Милак завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на 200 метров баттерфляем.

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Победитель преодолел дистанцию за 1 минуту 51,25 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял японец Томору Хонда (+2,48), третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо (+3,20).

Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал американцу Майклу Фелпсу (1.52,03), он установил его на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Фелпс - самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр, на его счету 23 золотые, три серебряные и две бронзовые награды. 

Милаку 21 год, эта награда стала для него первой на Олимпиадах, ему принадлежит мировой рекорд на данной дистанции (1.50,73). Венгерский пловец является чемпионом мира 2019 года на дистанции 200 метров баттерфляем и серебряным призером турнира на дистанции 100 метров баттерфляем. Олимпийский чемпион 2012 года на дистанции 200 метров баттерфляем южноафриканец Чад Ле Кло занял в финале пятое место.

На первом месте в медальном зачете Олимпиады располагается команда Китая (10-5-8). Второе место занимают японцы (10-4-5), третьими идут американцы (9-8-8). Сборная России занимает четвертое место (7-7-4).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай105823
2Япония104519
3США98825
4Россия77418
5Австралия61714
6Великобритания46414
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Канада2349
10Венгрия2103
11Германия2035
12Косово2002
13Италия15814
14Нидерланды1517
15Тайвань1236
16Бразилия1225
16Швейцария1225
18Румыния1203
19Словения1113
19Сербия1113
21Тунис1102
21Гонконг1102
23Хорватия1012
23Австрия1012
23Эстония1012
26Иран1001
26Таиланд1001
26Эквадор1001
26Филиппины1001
26Узбекистан1001
26Норвегия1001
26Бермудские острова1001
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
41Польша0101
49Казахстан0033
49Украина0033
51Турция0022
51Египет0022
51Мексика0022
54Израиль0011
54Ирландия0011
54Кувейт0011
54Кот-д'Ивуар0011
54Куба0011

 

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