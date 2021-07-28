Китаянки с мировым рекордом завоевали золото Олимпиады по академической гребле

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная Китая установила рекорд мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио по академической гребле в парных четверках.

Команда Нидерландов с рекордом мира выиграла золото Олимпиады по академической гребле

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Победительницы преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 5,13 секунды. Второе место заняла команда Польши (+6,23), третьими стали представительницы Австралии (+6,95). Россиянки не принимали участия в данной дисциплине.

Предыдущий рекорд был установлен командой Германии на чемпионате мира в Амстердаме 30 августа 2014 года, тогда немецкая команда показала результат 6 минут 6,84 секунды. Ранее в среду мировой рекорд в аналогичной дисциплине у мужчин установила команда Нидерландов.

Команда Китая лидирует в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, завоевав 10 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Вторыми идут японцы (10-4-5), третьими - американцы (9-8-8). Российские спортсмены - четвертые (7-7-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.