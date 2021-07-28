Китаянки с мировым рекордом завоевали золото Олимпиады по академической гребле

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная Китая установила рекорд мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио по академической гребле в парных четверках.
Победительницы преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 5,13 секунды. Второе место заняла команда Польши (+6,23), третьими стали представительницы Австралии (+6,95). Россиянки не принимали участия в данной дисциплине.
Предыдущий рекорд был установлен командой Германии на чемпионате мира в Амстердаме 30 августа 2014 года, тогда немецкая команда показала результат 6 минут 6,84 секунды. Ранее в среду мировой рекорд в аналогичной дисциплине у мужчин установила команда Нидерландов.
Команда Китая лидирует в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, завоевав 10 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Вторыми идут японцы (10-4-5), третьими - американцы (9-8-8). Российские спортсмены - четвертые (7-7-4).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|10
|5
|8
|23
|2
|Япония
|10
|4
|5
|19
|3
|США
|9
|8
|8
|25
|4
|Россия
|7
|7
|4
|18
|5
|Австралия
|6
|1
|7
|14
|6
|Великобритания
|4
|6
|4
|14
|7
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|8
|Франция
|3
|2
|3
|8
|9
|Канада
|2
|3
|4
|9
|10
|Венгрия
|2
|1
|0
|3
|11
|Германия
|2
|0
|3
|5
|12
|Косово
|2
|0
|0
|2
|13
|Италия
|1
|5
|8
|14
|14
|Нидерланды
|1
|5
|1
|7
|15
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|16
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|16
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|18
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|19
|Словения
|1
|1
|1
|3
|19
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|21
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|21
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|23
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|23
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|23
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|26
|Иран
|1
|0
|0
|1
|26
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|26
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|26
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|26
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|26
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|26
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|33
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|37
|Новая Зеландия
|0
|1
|1
|2
|41
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|41
|Индия
|0
|1
|0
|1
|41
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|41
|Дания
|0
|1
|0
|1
|41
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|41
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|41
|Польша
|0
|1
|0
|1
|49
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|49
|Украина
|0
|0
|3
|3
|51
|Турция
|0
|0
|2
|2
|51
|Египет
|0
|0
|2
|2
|51
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|54
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|54
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|54
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|54
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|54
|Куба
|0
|0
|1
|1