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XXXII летние Олимпийские игры

Китаянки с мировым рекордом завоевали золото Олимпиады по академической гребле

Второе место заняла команда Польши, третьими стали представительницы Австралии
Сборная Китая по академической гребле EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Сборная Китая по академической гребле
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная Китая установила рекорд мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио по академической гребле в парных четверках.

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Победительницы преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 5,13 секунды. Второе место заняла команда Польши (+6,23), третьими стали представительницы Австралии (+6,95). Россиянки не принимали участия в данной дисциплине.

Предыдущий рекорд был установлен командой Германии на чемпионате мира в Амстердаме 30 августа 2014 года, тогда немецкая команда показала результат 6 минут 6,84 секунды. Ранее в среду мировой рекорд в аналогичной дисциплине у мужчин установила команда Нидерландов.

Команда Китая лидирует в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, завоевав 10 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Вторыми идут японцы (10-4-5), третьими - американцы (9-8-8). Российские спортсмены - четвертые (7-7-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай105823
2Япония104519
3США98825
4Россия77418
5Австралия61714
6Великобритания46414
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Канада2349
10Венгрия2103
11Германия2035
12Косово2002
13Италия15814
14Нидерланды1517
15Тайвань1236
16Бразилия1225
16Швейцария1225
18Румыния1203
19Словения1113
19Сербия1113
21Тунис1102
21Гонконг1102
23Хорватия1012
23Австрия1012
23Эстония1012
26Иран1001
26Таиланд1001
26Эквадор1001
26Филиппины1001
26Узбекистан1001
26Норвегия1001
26Бермудские острова1001
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
41Польша0101
49Казахстан0033
49Украина0033
51Турция0022
51Египет0022
51Мексика0022
54Израиль0011
54Ирландия0011
54Кувейт0011
54Кот-д'Ивуар0011
54Куба0011

 

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