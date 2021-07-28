Пловец Колесников заявил, что титул рекордсмена Европы для него ничего не значит

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников заявил, что титул рекордсмена Европы на дистанции 100 м вольным стилем для него ничего не значит. Об этом он рассказал журналистам после полуфинального заплыва на Олимпийских играх в Токио.

Колесников вышел в финал с результатом 47,11 секунды, превзойдя рекорд Европы, установленный в 2009 году.

"Пока это ничего не значит, - сказал Колесников. - Рекорд есть рекорд, но финал мы еще не проплыли. Да, я доволен, но уже сейчас настраиваюсь на завтрашний финал".

Спортсмен отметил, что статус лидера финала для него не имеет никакого значения. "Я в любом случае настраиваюсь персонально, не акцентирую внимание на других ребят, - сказал Колесников. - Может, для кого-то это и важно, но этому не стоит придавать большого значения, если ты уверен в себе, в том, на что ты готов. Тогда без разницы, каким ты прошел в полуфинал или финал. Как Женя Коротышкин".

Пловец отметил, что вряд ли напугал своим результатом двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Калеба Дрессела из США. "Сейчас никого не напугаешь. По юниорам еще да, но тут уже иной уровень", - сказал он.