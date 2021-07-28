Японка Охаси выиграла второе золото в комплексном плавании на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Представительница Японии Юи Охаси завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Победительница преодолела дистанцию за 2 минуты 8,52 секунды. Второе место заняла американка Александра Уолш (+0,13), третьей стала ее соотечественница Кейт Дуглас (+0,52). Спортсменки преодолели дистанцию всеми видами плавания (по 50 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем).

Ранее Охаси завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов мира. Для Уолш и Дуглас эти медали стали первыми на Олимпиадах.

Трехкратная олимпийская чемпионка 2016 года и действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров комплексным плаванием венгерка Катинка Хоссу заняла в финале седьмое место.

Сборная Японии благодаря золотой медали Осахи вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады (11 золотых, четыре серебряных, пять бронзовых медалей). второе место занимают китайцы (10-5-8), третьими идут американцы (9-9-9). Команда России занимает четвертую строчку (7-7-4).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.