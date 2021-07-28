{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Японка Охаси выиграла второе золото в комплексном плавании на Олимпиаде в Токио

Второе место заняла американка Александра Уолш, третьей стала ее соотечественница Кейт Дуглас
Юи Охаси EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Юи Охаси
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Представительница Японии Юи Охаси завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Победительница преодолела дистанцию за 2 минуты 8,52 секунды. Второе место заняла американка Александра Уолш (+0,13), третьей стала ее соотечественница Кейт Дуглас (+0,52). Спортсменки преодолели дистанцию всеми видами плавания (по 50 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем).

Ранее Охаси завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов мира. Для Уолш и Дуглас эти медали стали первыми на Олимпиадах.

Трехкратная олимпийская чемпионка 2016 года и действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров комплексным плаванием венгерка Катинка Хоссу заняла в финале седьмое место.

Сборная Японии благодаря золотой медали Осахи вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады (11 золотых, четыре серебряных, пять бронзовых медалей). второе место занимают китайцы (10-5-8), третьими идут американцы (9-9-9). Команда России занимает четвертую строчку (7-7-4).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония114520
2Китай105823
3США99927
4Россия77418
5Австралия61714
6Великобритания46414
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Канада2349
10Венгрия2103
11Германия2035
12Косово2002
13Италия15814
14Нидерланды1517
15Тайвань1236
16Бразилия1225
16Швейцария1225
18Румыния1203
19Словения1113
19Сербия1113
21Тунис1102
21Гонконг1102
23Хорватия1012
23Австрия1012
23Эстония1012
26Иран1001
26Таиланд1001
26Эквадор1001
26Филиппины1001
26Узбекистан1001
26Норвегия1001
26Бермудские острова1001
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
41Польша0101
49Казахстан0033
49Украина0033
51Турция0022
51Египет0022
51Мексика0022
54Израиль0011
54Ирландия0011
54Кувейт0011
54Кот-д'Ивуар0011
54Куба0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Российские саблисты уступили немцам в четвертьфинале командного турнира на Олимпиаде
Поединок между командами завершился со счетом 45:28 в пользу представителей Германии
Читать полностью