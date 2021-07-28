Кирпичникова заняла седьмое место на Олимпиаде в плавании на 1 500 метров вольным стилем

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла седьмое место в финальном заплыве на 1 500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Первое место заняла американка Кэти Ледеки с результатом 15 минут 41,41 секунды. Второй стала ее соотечественница Эрика Салливан (+4,07), третьей финишировала немка Сара Кёлер (+5,57). Кирпичникова проиграла победительнице 23,04 секунды.

24-летняя Ледеки стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Она также является 15-кратной чемпионкой мира. Американке принадлежит мировой рекорд на дистанции 1 500 метров вольным стилем (15 минут 20,48 секунд).

Сборная США вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады (10 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых медалей). Лидирует команда Японии (11-4-5), третьими идут китайцы (10-5-8). Команда России занимает четвертую строчку (7-7-4).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.