{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Кирпичникова заняла седьмое место на Олимпиаде в плавании на 1 500 метров вольным стилем

Золото в этой дисциплине выиграла американка Кэти Ледеки
Анастасия Кирпичникова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Кирпичникова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла седьмое место в финальном заплыве на 1 500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Первое место заняла американка Кэти Ледеки с результатом 15 минут 41,41 секунды. Второй стала ее соотечественница Эрика Салливан (+4,07), третьей финишировала немка Сара Кёлер (+5,57). Кирпичникова проиграла победительнице 23,04 секунды.

24-летняя Ледеки стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Она также является 15-кратной чемпионкой мира. Американке принадлежит мировой рекорд на дистанции 1 500 метров вольным стилем (15 минут 20,48 секунд).

Сборная США вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады (10 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых медалей). Лидирует команда Японии (11-4-5), третьими идут китайцы (10-5-8). Команда России занимает четвертую строчку (7-7-4).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония114520
2США1010929
3Китай105823
4Россия77418
5Австралия61714
6Великобритания46414
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Канада2349
10Венгрия2103
11Германия2046
12Косово2002
13Италия15814
14Нидерланды1517
15Тайвань1236
16Бразилия1225
16Швейцария1225
18Румыния1203
19Словения1113
19Сербия1113
21Тунис1102
21Гонконг1102
23Хорватия1012
23Австрия1012
23Эстония1012
26Иран1001
26Таиланд1001
26Эквадор1001
26Филиппины1001
26Узбекистан1001
26Норвегия1001
26Бермудские острова1001
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
41Польша0101
49Казахстан0033
49Украина0033
51Турция0022
51Египет0022
51Мексика0022
54Израиль0011
54Ирландия0011
54Кувейт0011
54Кот-д'Ивуар0011
54Куба0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Глава НОК США поддержала решение Симоны Байлз сняться с олимпийского финала
Во вторник cgjhncvtyrf после неудачного исполнения опорного прыжка была помещена в резервный состав сборной США в финале командного многоборья на Олимпиаде
Читать полностью