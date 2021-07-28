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XXXII летние Олимпийские игры

Российские пловцы завоевали серебро Олимпиады в эстафете 4x200 м вольным стилем

Первое место заняли британцы, бронзовые медали выиграли австралийцы
Михаил Довгалюк, Мартин Малютин, Владислав Гринев и Евгений Рылов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Довгалюк, Мартин Малютин, Владислав Гринев и Евгений Рылов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские пловцы завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

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В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Россияне отстали на 3,23 секунды. Бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26).

Мировой рекорд (6.58,55) принадлежит команде США и был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме. Команда Великобритании стала обладателем нового рекорда Европы.

Для России эта медаль стала третьей в плавании на Олимпиаде в Токио. Во вторник на дистанции 100 метров на спине золотую награду выиграл Рылов, серебро завоевал Климент Колесников.

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Японии (11 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей). На втором месте идут американцы (10-10-9), на третьем - китайцы (10-5-8). Команда России занимает четвертую строчку (7-8-4).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония114520
2США1010929
3Китай105823
4Россия78419
5Австралия61815
6Великобритания56415
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Нидерланды2529
10Канада2349
11Венгрия2103
12Германия2046
13Косово2002
14Италия15814
15Швейцария1225
16Тайвань1236
17Бразилия1225
18Румыния1203
19Словения1113
19Сербия1113
21Тунис1102
21Гонконг1102
23Хорватия1012
23Австрия1012
23Эстония1012
26Иран1001
26Таиланд1001
26Эквадор1001
26Филиппины1001
26Узбекистан1001
26Норвегия1001
26Бермудские острова1001
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
41Польша0101
49Казахстан0033
49Украина0033
51Турция0022
51Египет0022
51Мексика0022
54Израиль0011
54Ирландия0011
54Кувейт0011
54Кот-д'Ивуар0011
54Куба0011

 

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