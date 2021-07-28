Российские пловцы завоевали серебро Олимпиады в эстафете 4x200 м вольным стилем

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские пловцы завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Колесников с рекордом Европы вышел в финал Олимпиады в плавании на 100 м вольным стилем

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В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Россияне отстали на 3,23 секунды. Бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26).

Мировой рекорд (6.58,55) принадлежит команде США и был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме. Команда Великобритании стала обладателем нового рекорда Европы.

Для России эта медаль стала третьей в плавании на Олимпиаде в Токио. Во вторник на дистанции 100 метров на спине золотую награду выиграл Рылов, серебро завоевал Климент Колесников.

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Японии (11 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей). На втором месте идут американцы (10-10-9), на третьем - китайцы (10-5-8). Команда России занимает четвертую строчку (7-8-4).