Российские пловцы завоевали серебро Олимпиады в эстафете 4x200 м вольным стилем

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские пловцы завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.
В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Россияне отстали на 3,23 секунды. Бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26).
Мировой рекорд (6.58,55) принадлежит команде США и был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме. Команда Великобритании стала обладателем нового рекорда Европы.
Для России эта медаль стала третьей в плавании на Олимпиаде в Токио. Во вторник на дистанции 100 метров на спине золотую награду выиграл Рылов, серебро завоевал Климент Колесников.
В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Японии (11 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей). На втором месте идут американцы (10-10-9), на третьем - китайцы (10-5-8). Команда России занимает четвертую строчку (7-8-4).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|11
|4
|5
|20
|2
|США
|10
|10
|9
|29
|3
|Китай
|10
|5
|8
|23
|4
|Россия
|7
|8
|4
|19
|5
|Австралия
|6
|1
|8
|15
|6
|Великобритания
|5
|6
|4
|15
|7
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|8
|Франция
|3
|2
|3
|8
|9
|Нидерланды
|2
|5
|2
|9
|10
|Канада
|2
|3
|4
|9
|11
|Венгрия
|2
|1
|0
|3
|12
|Германия
|2
|0
|4
|6
|13
|Косово
|2
|0
|0
|2
|14
|Италия
|1
|5
|8
|14
|15
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|16
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|17
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|18
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|19
|Словения
|1
|1
|1
|3
|19
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|21
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|21
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|23
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|23
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|23
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|26
|Иран
|1
|0
|0
|1
|26
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|26
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|26
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|26
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|26
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|26
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|33
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|37
|Новая Зеландия
|0
|1
|1
|2
|41
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|41
|Индия
|0
|1
|0
|1
|41
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|41
|Дания
|0
|1
|0
|1
|41
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|41
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|41
|Польша
|0
|1
|0
|1
|49
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|49
|Украина
|0
|0
|3
|3
|51
|Турция
|0
|0
|2
|2
|51
|Египет
|0
|0
|2
|2
|51
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|54
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|54
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|54
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|54
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|54
|Куба
|0
|0
|1
|1