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XXXII летние Олимпийские игры

Веснина призналась, что в теннисе нет принципиальности в противостоянии России и Украины

На Играх в Токио россиянка в паре с Вероникой Кудерметовой одержала победу над украинками Людмилой и Надеждой Киченок и вышла в полуфинал олимпийского турнира
Елена Веснина EPA/MARK R. CRISTINO
Описание
Елена Веснина
© EPA/MARK R. CRISTINO

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Противостояние российских и украинских теннисисток не является принципиальным, так как спортсменки хорошо общаются на всех турнирах. Об этом журналистам после победы в четвертьфинальном матче женского парного олимпийского турнира заявила Елена Веснина.

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В среду Веснина и Вероника Кудерметова одержали победу над украинками Людмилой и Надеждой Киченок со счетом 6:2, 6:1 и вышли в полуфинал олимпийского турнира, где сыграют с победительницами матча между представительницами Чехии Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой (первый номер посева) и австралийками Эшли Барти и Сторм Сандерс (6).

"Мы провели хороший, ровный, чистый матч. Немного путались в соперницах, но хорошо их знали. Очень рады пройти дальше", - сказала Веснина.

"Мы и с девчонками хорошо общаемся, и со всеми украинками на всех турнирах, поэтому никакой принципиальности в матче Россия - Украина в теннисе нет", - добавила спортсменка.

Веснина является действующей олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила вместе с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. В парном разряде на ее счету 18 титулов WTA. Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном, она выиграла два турнира под эгидой организации.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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