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XXXII летние Олимпийские игры

Сальников: опережение американцев российскими пловцами добавляет ценности медалям Игр

Российские спортсмены опередили сборную США в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Юрий Машков/ТАСС
Описание
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Юрий Машков/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Серебряные медали российских пловцов в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио являются очень ценными. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

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В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Россияне отстали на 3,23 секунды. Бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26), четвертыми стали американцы (+3,85).

"Это было очень эмоционально, - сказал Сальников. - Мы были на трибунах, а ребята - молодцы, отдали себя полностью. Эта медаль очень ценная, потому что мы обогнали американцев. Выступление выше всяких похвал, это победа".

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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