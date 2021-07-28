Сальников: опережение американцев российскими пловцами добавляет ценности медалям Игр

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Серебряные медали российских пловцов в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио являются очень ценными. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Россияне отстали на 3,23 секунды. Бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26), четвертыми стали американцы (+3,85).

"Это было очень эмоционально, - сказал Сальников. - Мы были на трибунах, а ребята - молодцы, отдали себя полностью. Эта медаль очень ценная, потому что мы обогнали американцев. Выступление выше всяких похвал, это победа".

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.