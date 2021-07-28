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XXXII летние Олимпийские игры

Нидерландская велогонщица ван Влётен стала олимпийской чемпионкой в раздельной гонке

Второй финишировала швейцарка Марлен Ройссер, бронзу выиграла нидерландка Анна ван дер Брегген
Аннемик ван Влётен EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE
Описание
Аннемик ван Влётен
© EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Нидерландская велогонщица Аннемик ван Влётен завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в гонке с раздельным стартом на шоссе.

Ван Влётен преодолела дистанцию 22,1 км за 30 минут 13,49 секунды. Второй финишировала швейцарка Марлен Ройссер (отставание 56,47 секунды), третьей стала нидерландка Анна ван дер Брегген (+1.01,63). Россиянки в гонке не участвовали.

Для 38-летней ван Влётен это первая золотая олимпийская медаль. На Олимпиаде 2012 года в группой шоссейной гонке она заняла 14-е место, на Играх-2016 не смогла финишировать, упав за 10 км до финиша и получив сотрясение мозга и перелом трех позвонков. Ван Влётен является трехкратной чемпионкой мира (два раза в индивидуальной гонке, один - в групповой).

В медальном зачете лидирует команда Японии (11 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), второе место занимает сборная США (10-10-9), третье - сборная Китая (10-5-8). Команда России занимает четвертую строчку (7-8-4).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония114520
2США1010929
3Китай105823
4Россия78419
5Австралия61815
6Великобритания56415
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Нидерланды2529
10Канада2349
11Венгрия2103
12Германия2046
13Косово2002
14Италия15814
15Швейцария1225
16Тайвань1236
17Бразилия1225
18Румыния1203
19Словения1113
19Сербия1113
21Тунис1102
21Гонконг1102
23Хорватия1012
23Австрия1012
23Эстония1012
26Иран1001
26Таиланд1001
26Эквадор1001
26Филиппины1001
26Узбекистан1001
26Норвегия1001
26Бермудские острова1001
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
41Польша0101
49Казахстан0033
49Украина0033
51Турция0022
51Египет0022
51Мексика0022
54Израиль0011
54Ирландия0011
54Кувейт0011
54Кот-д'Ивуар0011
54Куба0011

 

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