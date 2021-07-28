Нидерландская велогонщица ван Влётен стала олимпийской чемпионкой в раздельной гонке

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Нидерландская велогонщица Аннемик ван Влётен завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в гонке с раздельным стартом на шоссе.

Ван Влётен преодолела дистанцию 22,1 км за 30 минут 13,49 секунды. Второй финишировала швейцарка Марлен Ройссер (отставание 56,47 секунды), третьей стала нидерландка Анна ван дер Брегген (+1.01,63). Россиянки в гонке не участвовали.

Для 38-летней ван Влётен это первая золотая олимпийская медаль. На Олимпиаде 2012 года в группой шоссейной гонке она заняла 14-е место, на Играх-2016 не смогла финишировать, упав за 10 км до финиша и получив сотрясение мозга и перелом трех позвонков. Ван Влётен является трехкратной чемпионкой мира (два раза в индивидуальной гонке, один - в групповой).

В медальном зачете лидирует команда Японии (11 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), второе место занимает сборная США (10-10-9), третье - сборная Китая (10-5-8). Команда России занимает четвертую строчку (7-8-4).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.