Россиянин Игольников вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по дзюдо

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в весовой категории до 90 кг.

В схватке 1/8 финала он оказался сильнее представителя Азербайджана Маммадали Мехдиева.

В четвертьфинал олимпийского турнира также вышла российская дзюдоистка Мадина Таймазова. В 1/8 финала весовой категории до 70 кг она победила бразильянку Марию Портелу. В следующем поединке Таймазова сразится с представительницей Греции Элисавет Тельциду.

Игольникову 24 года, он является бронзовым призером чемпионата мира в смешанных командах. Также в его активе две золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы. Таймазовой 22 года, в ее активе бронза чемпионата мира и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Четвертьфинальные поединки пройдут позднее в среду. Олимпийские игры завершатся 8 августа.