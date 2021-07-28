Даниил Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини в матче третьего круга олимпийского турнира в Токио.

Теннисистки Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Фоньини имел 15-й номер посева. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой.

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Фоньини 34 года, он располагается на 31-й строчке мирового рейтинга. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2011).

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.