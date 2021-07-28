Духовник Алексеев рассказал, что читает молитву против ковида для российских олимпийцев

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Духовник российской команды на Олимпийских играх в Токио протоиерей Андрей Алексеев читает молитву против коронавируса для спортсменов. Об этом он рассказал ТАСС.

"Безусловно [такая молитва читается], - сказал духовник. - Святейший Патриарх благословил читать специальные молитвы, которые я возношу за каждой литургией, а также присоединяю к молебну специальную молитву о соответствующей ситуации, об этом недуге. Это уже традиция в храмах, которые в русской церкви несут подобную духовную составляющую, чтобы внести свой вклад. Мы обращаемся к богу с просьбой о помощи в этой ситуации, где каждый из нас нуждается в этой поддержке".

На данный момент у членов российской делегации не было выявлено случаев коронавируса на Олимпийских играх в Токио. Единственный положительный тест был у массажиста женской команды по регби-7 на сборах в Фукуоке.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.