Гирев заявил, что российские пловцы в эстафете выполнили задачи главнокомандующих сборной

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские пловцы в эстафете 4х200 м на Олимпийских играх в Токио выполнили задачу, поставленную руководством сборной и национальной федерации. Об этом журналистам в среду после окончания соревнований заявил Иван Гирев.

В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Победу в эстафете одержали британцы.

"Все по кайфу, все хорошо, - сказал Гирев. - Все выполнили свои задачи и цели, поставленный тренерами, главнокомандующими сборной. Всегда можно лучше, но сейчас это успех".

"Объективно, британцы сейчас сильнее, но это не означает, что они всегда будут сильными. Мы тоже за себя постоим", - добавил он.

Для России эта медаль стала третьей в плавании на Олимпиаде в Токио. Во вторник на дистанции 100 метров на спине золотую награду выиграл Рылов, серебро завоевал Климент Колесников.