Россиянин Хатаев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Имам Хатаев победил представителя Казахстана Бекзада Нурдаулетова со счетом 4:1 во втором круге олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходят в Токио.

Ранее в первом круге Хатаев одолел марокканца Ассагира Мохамеда.

Четвертьфинальный поединок с участием Хатаева пройдет 30 июля. Финал в весовой категории до 81 кг у мужчин состоится 4 августа. Всего в боксе на Олимпиаде будет разыграно 13 комплектов медалей - 8 у мужчин и 5 у женщин.

Хатаеву 26 лет, он является двукратным чемпионом России. За свою любительскую карьеру провел 83 боя, одержал 67 побед (девять нокаутом) и потерпел 16 поражений.

Нурдаулетову 23 года, он становился чемпионом мира в 2019 году. В любительской карьере провел 55 поединков, в которых одержал 43 победы и потерпел 12 поражений.