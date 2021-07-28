Вице-чемпион Олимпиады Малютин пообещал дать бой британским пловцам в эстафете

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские пловцы пока объективно уступают британцам в эстафете 4х200 метров вольным стилем, однако в будущем они будут способны составить им конкуренцию в борьбе за золото. Об этом журналистам заявил Мартин Малютин, который в составе эстафетной команды в среду занял второе место на Олимпийских играх в Токио.

В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Победу в эстафете одержали британцы.

"Взять командное серебро почетно, потому что мы любим свою страну и выступаем за нее. Порой эти награды намного ценнее, чем личные. Командная медаль дорогого стоит", - сказал Малютин.

"На данный момент британцы посильнее нас, но еще есть время поработать и показать лучшее время, будем с ними бороться", - добавил он.

На личных дистанциях в Токио трехкратный чемпион Европы выступил неудачно. "Самое главное было после всех своих стартов - настроиться на командный, потому что за команду нужно было выступать с легкой головой, отдать все силы. Все справились, все молодцы, серебро - это круто", - отметил Малютин.

Эстафета 4х200 м вольным стилем носит неофициальное название "гордость нации". Российские пловцы в этой дисциплине завоевали первую медаль с Игр 2008 года.