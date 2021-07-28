Теннисист Медведев рассказал, что чуть не потерял сознание во время матча на Олимпиаде

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга олимпийского турнира в Токио против итальянца Фабио Фоньини чуть не потерял сознание. Об этом он рассказал журналистам.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Фоньини имел 15-й номер посева. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой.

"По ходу матча мне было плохо. В какой-то момент просто потемнело в глазах, и я чуть не отключился. Условия, в которых проходят игры, очень тяжелые. Очень рад, что, несмотря на проблемы, я сумел выйти в следующий раунд" , - сказал Медведев.

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.