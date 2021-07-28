Тренер: проблемы с адаптацией помешали Малютину лучше выступить в Токио

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мартин Малютин, который на Олимпиаде в Токио не взял индивидуальных наград, но стал серебряным призером в эстафете 4х200 мм вольным стилем, не показал лучших результатов из-за проблем с акклиматизацией. Такое мнение ТАСС высказал первый тренер пловца Антон Московенко.

Малютин является трехкратным чемпионом Европы, однако на Олимпиаде на дистанции 400 метров кролем он не смог выйти в финал, заняв итоговое 22-е место. В финальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем он занял пятое место. В эстафете 4х200 м вольным стилем он выступил вместе с Иваном Гиревым, Евгением Рыловым и Михаилом Довгалюком.

"Я считаю, что, исходя из итогов чемпионата Европы, Мартин должен был выступить лучше, но не получилось, - сказал Московенко. - Некоторые моменты с акклиматизацией, с адаптацией не сошлись. И это прослеживается не только у Мартина, но и других пловцов. Было видно по нему (Малютину - прим. ТАСС), что 400 метров ему очень тяжело дались. А на 200 метрах [эстафеты] видно, что он акклиматизировался, вышел достаточно наполненный, сыграла свою роль и эмоциональная нагрузка, очень высокая".

По его словам, тренерская бригада Малютина рассчитывала на индивидуальные медали пловца. "Но так получилось, что на первых этапах Мартин не показал свои лучшие результаты", - пояснил тренер.

Московенко отметил, что Малютин является воспитанником всей тренерской бригады заслуженного тренера России Натальи Рощиной. "Мартин начинал в первом классе у Игоря Робертовича Рудзита, но документов об этом не сохранилось. Но потом уже я тренировал, затем передал Андрею Васильевичу Слуднову - это муж Натальи Николаевны [Рощиной]. Он сразу обратил на него внимание, внушал всем нам, что этому парню надо уделять особое внимание, что может получиться спортсмен экстра-класса, олимпиец, - рассказал тренер. - И в старшем возрасте с Мартином уже Рощина занималась. В общем, поучаствовали все".