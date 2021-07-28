Довгалюк назвал месивом борьбу российских пловцов за медали в олимпийской эстафете

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Борьба команд за победу в плавательной эстафете 4х200 м на Олимпийских играх в Токио напоминала месиво. Такое мнение журналистам высказал Михаил Довгалюк, который в составе российской команды занял второе место.

В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Довгалюк. Победу в эстафете одержали британцы, третье место заняли австралийцы.

"С 2016 года в финалах я плаваю первые этапы, поэтому для меня было не очень привычно плыть сегодня четвертым, - сказал Довгалюк. - Было очень волнительно, но еще более волнительно было ребятам, которые наблюдали за этим месивом, стоя у тумбочки".

Спортсмен отметил, что спокойно отнесся к решению тренеров поставить его на заключительный этап. "А какая разница? От перемены слагаемых сумма не меняется", - заметил он.

Для России эта медаль стала третьей в плавании на Олимпиаде в Токио. Во вторник на дистанции 100 метров на спине золотую награду выиграл Рылов, серебро завоевал Климент Колесников. "Хотелось бы золото, но для этого нужно еще поработать. Надеюсь, [на Олимпиаде] в Париже мы возьмем свое", - заключил он.