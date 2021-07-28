Фехтовальщик Решетников возьмет паузу в карьере после Олимпиады

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион мира в фехтовании на саблях Вениамин Решетников после Олимпийских игр в Токио возьмет паузу, чтобы определиться с продолжением карьеры. Об этом Решетников рассказал журналистам после выступления на Играх, где спортсмену не удалось стать обладателем медали ни в личном, ни в командном турнире.

28 июля Решетников отмечает 35-летие.

"Сегодня мне исполнилось 35 лет, не самый молодой возраст для фехтования. Говорить какие-то конкретные вещи не хочу, мне обидно, не хочется уходить на грустной ноте, - рассказал Решетников. - Думаю, я сделаю небольшой перерыв, до ближайших стартов еще далеко, и тогда приму конкретное решение".

"Не хочу загадывать, поскольку в 2019 году мы отбирались на Олимпиаду 2020 года, а в итоге они состоялись только в 2021-м. Все меняется, и есть вещи, которые мы не можем контролировать. Но решение надо принять - на год, на два, либо уже заканчивать карьеру", - сообщил Решетников.

Решетников является четырехкратным чемпионом мира и Европы. Выступал на Олимпийских играх 2012 года, не сумев завоевать медалей.