Саблист Решетников назвал полным провалом свое выступление на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион мира по фехтованию Вениамин Решетников считает свое выступление на Олимпийских играх в Токио полным провалом, который произошел из-за эмоционального перегорания. Об этом Решетников сообщил журналистам после выступления в командном турнире.

Российские саблисты не смогли завоевать медалей ни в личном, ни в командном турнирах. 28 июля, в день командного турнира саблистов, Решетников отмечает свое 35-летие. В субботу Решетников уступил в 1/16 финала олимпийского турнира египтянину Зиаду Эль-Сисси со счетом 13:15. В командном турнире россияне заняли седьмое место.

"Эмоционально я сегодня был заряжен, тем более что не получилось реализоваться в личных соревнованиях, - рассказал Решетников. - Для молодых это первая Олимпиада, может, это и сыграло роль, бывает впадаешь в такое состояние, которое ты не можешь контролировать. Я был в Лондоне (на Олимпиаде-2012), я был внутри, и я понимал, что со мной будет происходить. В личном турнире полный провал - я признался в этом себе и тренерскому составу, я эмоционально перегорел".

Решетников отметил рост конкуренции в международных турнирах по сабле: "Конкуренция в сабле достаточно выросла, выигрывает тот, кто более стабилен в своих действиях. Сегодня мы проиграли команде Германии, в марте мы у них выиграли, но это не показатель - Игры всегда отличаются определенной эмоциональной и психологической составляющей. Это мои вторые Игры, и я еще раз убедился, что здесь выигрывают характер и желание".

"Спорт есть спорт, сегодня мы проиграли, но у нашей команды еще есть потенциал. Конечно, нужно сделать серьезную работу, чтобы набрать в том, в чем мы сегодня проиграли", - подчеркнул спортсмен.