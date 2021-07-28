Решетников: победа саблистки Поздняковой на Олимпиаде является закономерностью

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Победа на Олимпийских играх саблистки Софии Поздняковой - не сенсация, а закономерность, поскольку с такими родителями спортсмен обязан как минимум входить в число призеров Игр. Таким мнением с журналистами поделился четырехкратный чемпион мира саблист Вениамин Решетников.

София Позднякова приходится дочерью четырехкратному олимпийскому чемпиону по фехтованию и президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову. В понедельник она победила соотечественницу Софью Великую в финале олимпийского турнира со счетом 15:11.

"Недавно мне прислали видеосюжет, наверное, десятилетней давности, когда София Позднякова только начинала свою спортивную карьеру. Когда она начинала заниматься фехтованием, я уже чемпионом Европы и мира был, у нас достаточно большой разрыв в возрасте, - рассказал 35-летний Решетников. - Тогда уже было видно, что эта девочка может достичь высот, для меня это неудивительно. Ее победа на чемпионате мира в Уси в 2018 году была сенсацией, а сегодня ее победа на Олимпиаде уже закономерность, поскольку она имеет высокий уровень, сильный характер, а с такими родителями ты не можешь не быть в призерах как минимум".

Поздняковой 24 года. Помимо золота Олимпиады в Токио, в активе спортсменки золотые медали чемпионата мира в личном турнире (2018), а также золотые награды чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.