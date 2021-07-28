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XXXII летние Олимпийские игры

Хачанов рассказал о провокациях иностранных журналистов в адрес российских теннисистов

Ранее другой россиянин Даниил Медведев попросил отстранить от работы на своих матчах журналиста, раскритиковавшего форму сборной России

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Иностранные журналисты на Олимпийских играх в Токио задают провокационные вопросы российским теннисистам про флаг. Об этом журналистам рассказал Карен Хачанов.

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Даниил Медведев попросил отстранить журналиста, раскритиковавшего форму россиян на Играх

Ранее в среду россиянин Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Хачанов и Медведев вышли в четвертьфинал одиночного теннисного турнира.

"Иностранные журналисты задают провокационные вопросы про флаг, но я не ведусь, спокойно отвечаю - без комментариев, - сказал Хачанов. - Мы не виновны в этом конфликте и сожалеем, что не можем представлять страну, я даже боюсь здесь название произносить сейчас".

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

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