Хачанов рассказал о провокациях иностранных журналистов в адрес российских теннисистов

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Иностранные журналисты на Олимпийских играх в Токио задают провокационные вопросы российским теннисистам про флаг. Об этом журналистам рассказал Карен Хачанов.

Ранее в среду россиянин Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Хачанов и Медведев вышли в четвертьфинал одиночного теннисного турнира.

"Иностранные журналисты задают провокационные вопросы про флаг, но я не ведусь, спокойно отвечаю - без комментариев, - сказал Хачанов. - Мы не виновны в этом конфликте и сожалеем, что не можем представлять страну, я даже боюсь здесь название произносить сейчас".

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).