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XXXII летние Олимпийские игры

Международная федерация тенниса не может отстранить журналиста по просьбе Медведева

В организации заявили, что репортеры имеют право задавать любые вопросы спортсменам
Даниил Медведев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Даниил Медведев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация тенниса (ITF) не может лишить журналиста аккредитации и отстранить от освещения Олимпиады по просьбе россиянина Даниила Медведева. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ITF.

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Ранее в среду россиянин Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста из Чили, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Карен Хачанов и Медведев вышли в четвертьфинал одиночного теннисного турнира.

"Журналист задал вопрос, который не понравился Медведеву, - сказал собеседник агентства. - Журналисты имеют право спрашивать что угодно. И мы не вправе лишать никого аккредитации, так как здесь действует олимпийская аккредитация. Возможно, следует это спросить у МОК [Международного олимпийского комитета]".

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

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