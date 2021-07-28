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XXXII летние Олимпийские игры

Боксер Хатаев получил сильное рассечение, но продолжит выступать на Олимпиаде

В среду Хатаев победил Бекзада Нурдаулетова из Казахстана и вышел в четвертьфинал Игр

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский боксер Имам Хатаев получил сильное рассечение головы в поединке 1/8 финала на Олимпийских играх в Токио, но оно не помешает ему продолжить выступление. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов.

В среду Хатаев победил Бекзада Нурдаулетова из Казахстана и вышел в четвертьфинал Игр. В третьем раунде спортсмены столкнулись головами, получив рассечения.

"Эта травма не помешает [продолжить выступление]. Мы ее залатаем, восстановим. Имам провел хороший бой", - сказал Фархутдинов.

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