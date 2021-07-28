Главный тренер российских саблистов считает, что Великая может выступить на Играх в Париже

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио российская саблистка Софья Великая сможет выступить на Играх в Париже через три года, если задастся такой целью. Такое мнение высказал журналистам главный тренер российских саблистов Дмитрий Глотов.

Великая проиграла в финале Олимпиады соотечественнице Софии Поздняковой со счетом 11:15. Спортсменка после выступления заявила, что, возможно, выступит на Олимпиаде 2024 года в Париже.

"Она сильная девушка, очень сильная, и если задастся целью выступить в Париже, мы только рады будем, - сказал Глотов. - Ситуацию в команде она точно не испортит, сможет только поддержать".

Также тренер отметил, что серебро Великой в личном турнире саблисток на Олимпиаде в Токио равноценно третьему возвращению из декрета.

"У Великой (после серебра Игр) отличное настроение, и она четко сказала, что София Позднякова в два раза больше нее работала и заслуженно победила, - рассказал Глотов. - Позднякова начала работать 13 месяцев назад и не останавливалась, а Великая - где-то с января месяца. Подготовиться с января и оказаться в призах - это я называю "в третий раз из декрета вернуться".

Великой 36 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве. В ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.