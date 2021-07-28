Американская гимнастка Симона Байлз отказалась от выступления в многоборье на Олимпиаде

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз не выступит в индивидуальном многоборье на Играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерация спортивной гимнастики США.

Байлз квалифицировалась в финал многоборья с лучшим результатом.

"После медицинского обследования Симона Байлз отказалась от участия в финале индивидуального многоборья, - говорится в сообщении. - Мы искренне поддерживаем решение Симоны и приветствуем ее храбрость в том, что она отдала приоритет своему благополучию".