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XXXII летние Олимпийские игры

Американская гимнастка Симона Байлз отказалась от выступления в многоборье на Олимпиаде

Во вторник спортсменка была переведена в запас по ходу соревнований в командном многоборье
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз не выступит в индивидуальном многоборье на Играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерация спортивной гимнастики США.

Байлз квалифицировалась в финал многоборья с лучшим результатом.

"После медицинского обследования Симона Байлз отказалась от участия в финале индивидуального многоборья, - говорится в сообщении. - Мы искренне поддерживаем решение Симоны и приветствуем ее храбрость в том, что она отдала приоритет своему благополучию".

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