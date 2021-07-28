Строители Дворца водных видов спорта к Универсиаде-2023 полностью смонтировали трибуны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Строители Дворца водных видов спорта, который строится к Всемирным студенческим играм 2023 года в Екатеринбурге, полностью смонтировали трибуны, которые будут вмещать почти 5,3 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-центром группы "Синара".

"Дворец сможет вместить одновременно почти 5,3 тыс. зрителей, для них уже полностью смонтированы трибуны. Кроме того, строители уложили 10,3 тыс. кв. м. профнастила кровли. Снаружи здание постепенно покрывается фасадными конструкциями, а внутри формируются стены", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что строители начали заливать железобетонную чашу прыжкового бассейна. Он будет размером 25х25 метров и глубиной пять метров. Ранее также была залита чаша тренировочного бассейна и начаты аналогичные работы в зоне демонстрационного бассейна. Оба они имеют олимпийский размер - 52,54х25 метра. За счет передвижного борта каждый из бассейнов можно будет трансформировать в две чаши.

"Дворец водных видов спорта станет уникальным по масштабам спорткомплексом Урало-Сибирского региона и сможет принимать соревнования мирового уровня. Кроме современных, оборудованных по международным стандартам бассейнов, раздевалок и тренерских для спортсменов предусмотрены помещения для подготовительных занятий: залы для "сухих" тренировок пловцов и прыгунов, зал хореографии для синхронисток", - отмечается в тексте.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.