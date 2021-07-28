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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер: Гирев с детства демонстрировал трудолюбие и целеустремленность

По словам первого тренера спортсмена Елены Ксенофонтовой, пловец уже в юном возрасте демонстрировал хорошие задатки

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Пловец Иван Гирев, завоевавший серебро Олимпиады в Токио в эстафете, с детства проявлял незаурядные способности, целеустремленность и трудолюбие. Об этом ТАСС рассказала первый тренер спортсмена из Гаврилов-Яма Ярославской области Елена Ксенофонтова.

Российские пловцы завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем. В составе российской команды выступали Мартин Малютин, Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

"По ребенку сразу видно, есть ли у него способности, может ли он добиться результатов, - сказала Ксенофонтова. - Я уже в нем видела это, потому что мальчик был очень трудолюбивый, физически способный, целеустремленный, спокойный. Родители тоже поддерживали, помогали".

Ксенофонтова рассказала, что тренировала Гирева в Гаврилов-Яме до 2012 года. Потом спортсмен тренировался в Ярославле. Сейчас он не выступает за Ярославскую область.

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