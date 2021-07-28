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XXXII летние Олимпийские игры

Четвертая ракетка мира Циципас не сумел выйти в четвертьфинал олимпийского турнира

Грек уступил французу Уго Умберу

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира грек Стефанос Циципас проиграл французу Уго Умберу в матче третьего круга олимпийского турнира в Токио.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу 23-летнего француза (14-й номер посева). В четвертьфинале Умбер встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым (12).

Циципасу 22 года, он был посеян на турнире под третьим номером. Лучшим результатом Циципаса на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021).

Умбер находится на 28-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучшим результатом француза на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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