В Госдуме призвали лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего теннисиста Медведева

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Медведев в трех сетах победил итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

"Провокации продолжатся, поскольку организаторы не в состоянии обеспечить элементарную безопасность, - сказал Свищев. - Но нашим спортсменам необходимо правильно и четко реагировать на подобные ситуации. Пример Медведева в этом плане показателен, его можно брать за образец, он защитил не только себя, но и всех наших спортсменов. На любую провокацию нужно отвечать жестко, давая понять, что мы с подобным поведением мириться не будем".

"Наши спортсмены подготовлены к таким провокациям и готовы за себя постоять, - отметил парламентарий. - А что касается подобных провокационных вопросов - нас уже наказали, мы без флага и гимна, мы четко выполняем все инструкции. И кому-то, видимо, не нравится, что мы продолжаем выигрывать - отсюда и подобные оскорбления и обвинения в мошенничестве. Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, он не имеет права провоцировать подобным образом не только россиян, но и спортсменов из других стран".

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).