Кузнецов и Шлейхер стали последними на Играх в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли последнее, восьмое место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио.

Результат россиян составил 331,08 балла, до последнего прыжка они претендовали на бронзовые медали, но получили 0 баллов за него. При исполнении прыжка россияне потеряли синхронность действий. Кузнецов допустил грубую ошибку в наскоке, а Шлейхер попытался догнать партнера, но не сумел завершить элемент и вошел в воду не сгруппировавшись.

Олимпийскими чемпионами стали китайцы Ван Цзунюань и Се Сыи (467,82 балла), серебро завоевали американцы Эндрю Капобьянко и Майкл Хиксон (444,36), бронзу - немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (404,73).

Кузнецову 31 год, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он в паре с Ильей Захаровым занял седьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, на Играх 2012 года спортсмены стали серебряными призерами. В активе Кузнецова одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Шлейхеру 23 года, на его счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Второе место занимает команда Японии (11-4-5), третье - сборная США (10-11-9). Российские спортсмены идут четвертыми (7-8-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.