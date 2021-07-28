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XXXII летние Олимпийские игры

Кузнецов и Шлейхер стали последними на Играх в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Золото выиграли китайцы Ван Цзунюань и Се Сыи, серебро завоевали американцы Эндрю Капобьянко и Майкл Хиксон, бронзу - немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рудигер

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли последнее, восьмое место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио.

Результат россиян составил 331,08 балла, до последнего прыжка они претендовали на бронзовые медали, но получили 0 баллов за него. При исполнении прыжка россияне потеряли синхронность действий. Кузнецов допустил грубую ошибку в наскоке, а Шлейхер попытался догнать партнера, но не сумел завершить элемент и вошел в воду не сгруппировавшись.

Олимпийскими чемпионами стали китайцы Ван Цзунюань и Се Сыи (467,82 балла), серебро завоевали американцы Эндрю Капобьянко и Майкл Хиксон (444,36), бронзу - немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (404,73).

Кузнецову 31 год, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он в паре с Ильей Захаровым занял седьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, на Играх 2012 года спортсмены стали серебряными призерами. В активе Кузнецова одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Шлейхеру 23 года, на его счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Второе место занимает команда Японии (11-4-5), третье - сборная США (10-11-9). Российские спортсмены идут четвертыми (7-8-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай115824
2Япония114520
3США1011930
4Россия78419
5Австралия61815
6Великобритания56415
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Нидерланды2529
10Канада2349
11Венгрия2103
12Германия2057
13Косово2002
14Италия15814
15Швейцария1225
16Тайвань1236
17Бразилия1225
18Румыния1203
19Словения1113
19Сербия1113
21Тунис1102
21Гонконг1102
23Хорватия1012
23Австрия1012
23Эстония1012
26Иран1001
26Таиланд1001
26Эквадор1001
26Филиппины1001
26Узбекистан1001
26Норвегия1001
26Бермудские острова1001
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
41Польша0101
49Казахстан0033
49Украина0033
51Турция0022
51Египет0022
51Мексика0022
54Израиль0011
54Ирландия0011
54Кувейт0011
54Кот-д'Ивуар0011
54Куба0011

 

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