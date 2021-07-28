Кузнецов и Шлейхер стали последними на Играх в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли последнее, восьмое место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио.
Результат россиян составил 331,08 балла, до последнего прыжка они претендовали на бронзовые медали, но получили 0 баллов за него. При исполнении прыжка россияне потеряли синхронность действий. Кузнецов допустил грубую ошибку в наскоке, а Шлейхер попытался догнать партнера, но не сумел завершить элемент и вошел в воду не сгруппировавшись.
Олимпийскими чемпионами стали китайцы Ван Цзунюань и Се Сыи (467,82 балла), серебро завоевали американцы Эндрю Капобьянко и Майкл Хиксон (444,36), бронзу - немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (404,73).
Кузнецову 31 год, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он в паре с Ильей Захаровым занял седьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, на Играх 2012 года спортсмены стали серебряными призерами. В активе Кузнецова одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Шлейхеру 23 года, на его счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.
В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Второе место занимает команда Японии (11-4-5), третье - сборная США (10-11-9). Российские спортсмены идут четвертыми (7-8-4).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|11
|5
|8
|24
|2
|Япония
|11
|4
|5
|20
|3
|США
|10
|11
|9
|30
|4
|Россия
|7
|8
|4
|19
|5
|Австралия
|6
|1
|8
|15
|6
|Великобритания
|5
|6
|4
|15
|7
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|8
|Франция
|3
|2
|3
|8
|9
|Нидерланды
|2
|5
|2
|9
|10
|Канада
|2
|3
|4
|9
|11
|Венгрия
|2
|1
|0
|3
|12
|Германия
|2
|0
|5
|7
|13
|Косово
|2
|0
|0
|2
|14
|Италия
|1
|5
|8
|14
|15
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|16
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|17
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|18
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|19
|Словения
|1
|1
|1
|3
|19
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|21
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|21
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|23
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|23
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|23
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|26
|Иран
|1
|0
|0
|1
|26
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|26
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|26
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|26
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|26
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|26
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|33
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|37
|Новая Зеландия
|0
|1
|1
|2
|41
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|41
|Индия
|0
|1
|0
|1
|41
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|41
|Дания
|0
|1
|0
|1
|41
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|41
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|41
|Польша
|0
|1
|0
|1
|49
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|49
|Украина
|0
|0
|3
|3
|51
|Турция
|0
|0
|2
|2
|51
|Египет
|0
|0
|2
|2
|51
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|54
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|54
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|54
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|54
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|54
|Куба
|0
|0
|1
|1