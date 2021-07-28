Российская теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу швейцарки, посеянной на турнире под девятым номером. Россиянка была посеяна под 13-м номером. В полуфинале Бенчич сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (15-й номер посева) и испанкой Гарбинье Мугурусой (7).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 18-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Бенчич 24 года, она занимает 12-е место рейтинга WTA. Теннисистка является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом швейцарки на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.