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Летние неолимпийские виды спорта

Российская теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

В матче 1/4 финала спортсменка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в четвертьфинальном матче олимпийского теннисного турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу швейцарки, посеянной на турнире под девятым номером. Россиянка была посеяна под 13-м номером. В полуфинале Бенчич сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (15-й номер посева) и испанкой Гарбинье Мугурусой (7).

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Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 18-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Бенчич 24 года, она занимает 12-е место рейтинга WTA. Теннисистка является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом швейцарки на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.

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