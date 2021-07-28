Тренер гимнастки Мельниковой заявила, что ждет от нее медали в финале личного многоборья

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова является одной из главных претенденток на медали Олимпиады в личном многоборье. Такое мнение высказала ТАСС личный тренер спортсменки Наталья Ишкова.

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Мельникова и Владислава Уразова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла.

"Вчера у Ангелины, конечно, были недочеты. Кроме падения на бревне у нее были помарки в вольных упражнениях. Но если брать в расчет те тяжелые условия, в которых спортсменкам приходится выступать в Токио, то я считаю, что она большая молодец и выполнила все свои задачи", - сказала Ишкова.

"Я бы хотела, чтобы на личное многоборье Ангелина вышла более уверенной, ведь все предпосылки для хорошего выступления у нее есть. Я очень переживаю, правда, успеют ли они восстановиться после командного финала. Они поздно вернулись и в три часа ночи еще кушать ходили. Но я все равно жду от нее медаль, уверена, что она должна выступить нормально", - продолжила собеседница ТАСС.

Кроме финала личного многоборья 21-летняя Мельникова в Токио выступит также в финалах вольных упражнений, опорного прыжка и упражнений на брусьях.

"Что касается Олимпиады-2024, то физическая форма Ангелины позволяет ей рассчитывать на участие и в следующих Играх. Но морально она за эти полтора года, когда из-за пандемии приходилось безвылазно тренироваться, очень вымоталась. Поэтому пока о Париже мы даже не думаем", - заключила Ишкова.