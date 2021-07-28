Тренер объяснила психологическими проблемами провальную попытку Шлейхера на Олимпиаде

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Провальная финальная попытка российских прыгунов в воду Евгения Кузнецова и Никиты Шлейхера с трехметрового трамплина может быть вызвана психологическими проблемами. Об этом ТАСС заявила главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли последнее, восьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио. Результат россиян составил 331,08 балла, до последнего прыжка они претендовали на бронзовые медали, но не получили ни одного балла за финальный прыжок.

"Прямо сейчас не могу [объяснить, что произошло во время финальной попытки], надо разбираться, за одну секунду не скажешь. В принципе все шло нормально, могли спокойно бороться за бронзу, что-то пошло не так в последнем прыжке, именно на сходе у Шлейхера. Это психологическая проблема, не столько техническая, наверное, хотел сделать хорошо, но не получилось. Пока что от комментария [о причинах] воздержусь", - сказала Моисеева.

Олимпийскими чемпионами стали китайцы Ван Цзунюань и Се Сыи (467,82 балла), серебро завоевали американцы Эндрю Капобьянко и Майкл Хиксон (444,36), бронзу - немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (404,73).

Кузнецову 31 год, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он в паре с Ильей Захаровым занял седьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, на Играх 2012 года спортсмены стали серебряными призерами. В активе Кузнецова одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Шлейхеру 23 года, на его счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.