Кузнецов заявил, что прыжок на ноль баллов лишил его и Шлейхера олимпийской медали

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Грубая ошибка Никиты Шлейхера в финале синхронных прыжков в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио стоила российскому дуэту медали. Об этом в среду после соревнований журналистам заявил Евгений Кузнецов, который выступал вместе со Шлейхером.

Российский дуэт до последнего, шестого прыжка претендовал на третье место, однако в заключительной попытке Шлейхер допустил ошибку в наскоке и не выполнил заявленный элемент. Спортсмены получили ноль баллов и заняли последнее место.

"Нам нужно было сделать этот прыжок как обычно, и тогда бы у нас сто процентов была бы медаль. К сожалению, случилось так, возможно, нервы. Трамплин - тонкий инструмент, с которым надо научиться работать, тогда шансов будет больше. Не всегда получается", - сказал Кузнецов.

"На ответственных стартах со мной такого не было, но Дмитрий Саутин бился ногами и получал два балла, китайцы на ноль в Афинах прыгали", - заметил он.

Кузнецов отметил, что еще не обсуждал случившееся с партнером по команде. Шлейхер от комментариев отказался.

Кузнецову 31 год, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он в паре с Ильей Захаровым занял седьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, на Играх 2012 года спортсмены стали серебряными призерами. В активе Кузнецова одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Шлейхеру 23 года, на его счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.