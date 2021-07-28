Прыгун в воду Кузнецов не считает, что с Захаровым выступил бы лучше на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Евгений Кузнецов не считает, что в паре с олимпийским чемпионом в прыжках в воду Ильей Захаровым на Олимпийских играх в Токио выступил бы успешнее, чем с Никитой Шлейхером. Об этом он заявил журналистам в среду после окончания соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Российский дуэт до последнего, шестого прыжка претендовал на третье место, однако в заключительной попытке Шлейхер допустил ошибку в наскоке и не выполнил заявленный элемент. Спортсмены получили ноль баллов и заняли последнее, восьмое место.

"Предъявлять Никите я ничего не буду, нам просто не повезло. Не могу сказать, что с Ильей было бы успешнее, может быть, у меня бы что-то случилось или у него, раз на раз не приходится. Илья, к сожалению, в Рио на предварительном этапе тоже прыгнул на ноль и не попал в финал. Приблизительно та же история", - сказал Кузнецов.

Захаров возобновил карьеру после годичного перерыва, однако на апрельском чемпионате России не сумел отобраться в олимпийскую команду. Захаров и Кузнецов являются чемпионами мира 2017 года.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.