Россиянин Эйгель вышел в полуфинал Олимпиады в гребном слаломе на байдарке-одиночке

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Павел Эйгель вышел в полуфинал Олимпийских игр в соревнованиях по гребному слалому на байдарке-одиночке.

Эйгель досрочно вошел в число 18 лучших в квалификации, которые продолжат выступление в полуфинале. Лучший результат россиянина по итогам двух попыток - 1 минута 32,82 секунды.

Ранее Эйгель не вышел на вторую попытку в квалификации состязаний по гребному слалому на каноэ-одиночке. Старший тренер национальной команды Максим Образцов сообщил ТАСС, что Эйгель изначально рассматривал олимпийские состязания в слаломе на каноэ как тренировочные перед выступлением на байдарке.

Эйгелю 31 год, он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в гребном слаломе на байдарке.

Полуфинал олимпийского турнира в гребном слаломе на байдарке-одиночке среди мужчин пройдет 30 июля.