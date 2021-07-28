В школе "Олимп" ожидают успешного выступления Вековищева на Играх в плавании баттерфляем

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Руководство спортивной школы олимпийского резерва "Олимп", в которой занимается Михаил Вековищев, ожидает успешного выступления спортсмена на Олимпийских играх в Токио в плавании баттерфляем. Об этом ТАСС рассказал директор школы Александр Трушков.

В среду Вековищев стал серебряным призером в составе российской команды в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Спортсмен выступал в предварительных заплывах, однако в финале не принимал участия.

"Он проплыл хорошо в отборах, позволил команде войти в финальную часть, и там уже плыли четыре спортсмена, которые также показали прекрасный результат, - сказал Трушков. - Ждем коронных дистанций Михаила, он поплывет баттерфляй".

Трушков отметил, что российские пловцы выделяются хорошей подготовкой, они смогли перестроиться на формат соревнований с маленькими промежутками времени для отдыха. "Мы, наверное, не совсем были готовы к тому, что финальные заплывы будут утром, в то время как полуфиналы были, например, вечером, - отметил директор школы. - У нас так никогда не делается, а дается все-таки время на отдых, обычно в вечернее время - более гармоничное для спортсменов, более понятное для зрителей. Сейчас к этому приспособились, и вы видели, как хорошо выступили наши ребята".