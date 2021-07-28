Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли представительниц Кубы Лиди Эччеварию и Лейлу Мартинес во втором матче группового этапа турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио.

Россиянки одержали победу со счетом 21:16, 21:11. Макрогузова и Холомина выступают в квартете Е. Ранее российские волейболистки обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот. Таким образом, Макрогузова и Холомина обеспечили себе выход в плей-офф.

В следующем матче группового этапа россиянки встретятся с австралийками Мариафе Артачо и Таликой Клэнси.

Две лучшие команды в каждой из шести групп выходят в 1/8 финала. Также в плей-офф выйдут две лучшие пары, занявшие третьи места в своих группах. Еще четыре пары, которые финишируют на третьих строчках, сыграют в стыковых матчах, в которых определятся еще два участника 1/8 финала.

Макрогузова и Холомина являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными серебряными призерами молодежного чемпионата мира (2016, 2017).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.