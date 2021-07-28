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XXXII летние Олимпийские игры

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе перенесен в Оман

Изначально соревнования должны были пройти в столице Белоруссии

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был пройти в Минске в 2022 году, перенесен в столицу Омана Мускат. Об этом на пресс-конференции после заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) заявил глава организации Себастьян Коу.

Турнир планировалось провести 23-24 апреля 2022 года. Причинами переноса турнира из Минска стали неопределенность в вопросе дипломатических отношений Белоруссии и ограничения на международные поездки, наложенные на страну.

Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение ввести против Белоруссии новые санкции, включая экономические и секторальные, из-за экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair ("Райанэйр") и задержания находившегося на его борту блогера Романа Протасевича - одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA ("Нехта"). 4 июня Совет ЕС запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах.

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