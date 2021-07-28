Тарпищев: российским теннисистам не стоит реагировать на провокационные вопросы

ТОКИО, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским теннисистам не нужно реагировать на провокационные вопросы, касающиеся флага страны на Олимпиаде в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее в среду россиянин Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста из Чили, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Карен Хачанов и Медведев вышли в четвертьфинал одиночного теннисного турнира.

"На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать, - сказал Тарпищев. - Меня вот провоцировать бесполезно. Я это уже все прошел - всю жизнь общаюсь с журналистами, и ты по себе знаешь, что есть разные. Кто-то только и занимается, что провокациями, надо быть выше".

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).