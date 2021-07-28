Решение о допуске зрителей на матч РПЛ "Крылья Советов" - "Спартак" будет принято 29 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Решение о допуске зрителей на матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" будет принято 29 июля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор волжского клуба Вадим Андреев.

"Решение будет завтра", - сказал Андреев, отвечая на вопрос о том, известно ли, какое число зрителей сможет посетить предстоящий матч.

25 июля "Крылья Советов" провели первый матч после возвращения в премьер-лигу, проиграв в первом туре грозненскому "Ахмату" (1:2). В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на стадионе могли присутствовать не более 500 человек, включая участников игры. Эта мера была принята на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой и требования управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Матч между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится 30 июля на "Солидарность-Арене". Начало игры - 19:00 мск.