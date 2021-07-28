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XXXII летние Олимпийские игры

Мужская сборная России вышла в финал олимпийского турнира по баскетболу 3х3

В полуфинальном матче российские баскетболисты обыграли лидера мирового рейтинга команду Сербии со счетом 21:10
Михайло Васич (Сербия) и Станислав Шаров (Россия) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Михайло Васич (Сербия) и Станислав Шаров (Россия)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила со счетом 21:10 команду Сербии в полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио.

Самым результативным на площадке россиянин Александр Зуев, на счету которого 11 очков.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 прошел в формате кругового турнира. Помимо сборных России и Сербии в турнире принимали участие команды Бельгии, Китая, Латвии, Нидерландов, Польши и Японии. Россияне вышл в плей-офф с четвертого места, одержав три победы в семи матчах.

На групповом этапе российская команда проиграла сербам со счетом 10:21. Сборная Сербии является первым номером мирового рейтинга в баскетболе 3х3, сборная России - шестая. В финале россияне встретятся с победителем полуфинального матча между командами Бельгии и Латвии.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Финальная игра пройдет 28 июля, начало - 16:25 мск. Олимпийские игры завершатся 8 августа. 

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XXXII летние Олимпийские игры
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