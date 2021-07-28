Российская дзюдоистка Таймазова сразится за бронзу олимпийского турнира

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова уступила представительнице Японии Тидзуру Араи в полуфинале олимпийского турнира в весовой категории до 70 кг.

Поединок длился 12 минут 46 секунд. Это рекорд Олимпиады в Токио по длительности схватки. Таймазова покинула татами в сопровождении врачей. Соперницей россиянки по поединку за бронзу станет хорватка Барбара Матич. В финале Араи встретится с австрийкой Михаэлой Поллерес.

Таймазовой 22 года, она является двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2021), а также победительницей турнира Большого шлема в Казани (2021).

Араи 27 лет, она является двукратной чемпионкой мира (2017, 2018).

Поединок за бронзу и финал пройдут в среду. Олимпиада завершится 8 августа.