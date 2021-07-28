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XXXII летние Олимпийские игры

Исинбаева назвала невероятной победой выход россиян в финал в баскетболе 3х3 на Играх

В полуфинальном матче российские баскетболисты победили команду Сербии

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Выход российской мужской сборной по баскетболу 3х3 в финал олимпийских соревнований является невероятной победой. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

"Это невероятная победа. Я слышала, как ребята друг друга подбадривали, и мне особенно понравилась одна фраза по ходу матча: "Не забывайте, зачем мы приехали сюда, парни!" Это было мощно, и победы в финале", - пожелала спортсменам Исинбаева.

В среду мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила со счетом 21:10 команду Сербии в полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио. Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Финальная игра пройдет 28 июля, начало - в 16:25 мск.

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XXXII летние Олимпийские игры
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